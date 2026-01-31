عنابة.. تسمم عائلة من 5 أفراد بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، حادث تسمم عائلة كاملة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى حي بوقطاية، بلدية الحجار.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل إسعاف عائلة تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة ، بالمكان المسمى حي بوقطاية، بلدية ودائرة الحجار.

حيث خلف الحادث تسمم 05 أشخاص، لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

