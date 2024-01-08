عنابة.. تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز ببلدية العلمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، اليوم، من اجل حادث تسمم 3 اشخاص بالغاز بحي 80 مسكن ببلدية العلمة في عنابة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 15سا50د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بحي 80 مسكن بلدية العلمة ودائرة عين الباردة.

وخلف الحادث تسمم عائلة متكونة من أم وابنتيها لهم صعوبة في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 57 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى القطاع الصحي العلمة.