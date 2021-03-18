عنابة: تصدير 15 ألف طن من الأمونياك نحو أوروبا

قامت مؤسسة مخصبات الجزائر “فرتيال” بولاية عنابة بتصدير أول شحنة بـ 15 ألف طن من الأمونياك نحو أوروبا.

وتم تصدير الأمونياك منذ عودة نشاط الإنتاج بوحدة هذه المؤسسة في نهاية فيفري الأخير وذلك بعد توقف دام سنتين.

وحسب بيان للمديرية العامة للمؤسسة، فقد جرت عملية تصدير الشحنة الأولى من الأمونياك لفرتيال عنابة يوم الإثنين.

وكان الإنطلاق من ميناء عنابة نحو أوروبا، وسط إرتياح كبير لعمال والإطارات بعودة النشاط والإنتاج والتصدير.

وأوضح البيان، أن التصدير هو بمثابة رفع التحدي والنجاح في استعادة موقع الوحدة في السوق بعد حادث الانفجار.

للإشارة فإن حادث انفجار وقع بوحدة الأمونياك بفرتيال عنابة يوم 11 ماي 2019 وتسبب في توقف نشاط الإنتاج لمدة سنتين.

وذلك لإجراء أشغال الصيانة والتأهيل وفق معايير ومتطلبات الأمن الصناعي لتأمين النشاط الإنتاجي بهذه الوحدة.

وتصل القدرات الإنتاجية لوحدة الأمونياك لمؤسسة فرتيال عنابة بألف طن يوميا من الأمونياك توجه لتغطية احتياجات السوق الوطنية.