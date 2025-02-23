عنابة.. تطبيق “ألو شرطة” يطيح بعصابة سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني ممثلة في الأمن الحضري الثاني، بحر الأسبوع المنصرم ، من الإطاحة بعصابة سرقة الكوابل النحاسية.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن حيثيات القضية تعود إلى إستغلال رسالة واردة من طرف أحد المواطنين ، عبر تطبيق ألو شرطة، توضح قيام شخصين بسرقة الكوابل النحاسية التحريات التي باشرتها المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة و بفضل الإستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة للمديرية العامة للأمن الوطني ، مكنت من تحديد هوية المشبه فيهما وتوقيفهما، و يتعلق الأمر بشخصين من ذوي السوابق القضائية، كما تمكنت المصلحة من تحديد هوية شركاتهم ويتعلق الأمر بـ 04 أشخاص آخرين ، مع حجز الأدوات المستعملة في عملية السرقة و استرجاع كمية معتبرة من الكوابل النحاسية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقة كوابل هاتفية نحاسية، متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير ، مع إخفاء أشياء مسروقة.

وثمنت مصالح أمن ولاية عنابة مشاركة المواطنين في تحقيق المعادلة الأمنية ، كما تدعوهم لمواصلة التبليغ من خلال التقرب من مقراتها الأمنية أو الإتصال عبر الأرقام الهاتفية 17.1548 ، 104 ، وتطبيق ألو شرطة الذي يمكن تحميله من متجر غوغل للتطبيقات.