عنابة..تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مصطفى بن عودة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل والأنابيب النحاسية. طالت مؤسسات عمومية.

نفذت العملية بناءً على معلومات واردة حول نشاط أشخاص مشتبه فيهم ينشطون في سرقة الكوابل والأنابيب النحاسية بإقليم الاختصاص.

على الفور تمّ مباشرة وتكثيف عمليات البحث والتحري التي مكّنت من تحديد أماكن تردد أفراد الشبكة والإطاحة بهم. أين أفضت التحقيقات إلى تورطهم في سرقات أخرى. مكّنت العملية من حجز كوابل وأنابيب نحاسية يصل وزنها إلى 50 كلغ. أدوات مستعملة في الجريمة وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم. سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، من أجل السرقة التحطيم العمدي الأملاك الدولة وإخفاء أشياء مسروقة.