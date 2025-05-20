عنابة: تفكيك شبكة إجرامية منظمة تُروّج المهلوسات والكوكايين في عنابة

في عملية نوعية نفذها مستخدمي مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، من خلال تفكيك شبكة إجرامية منظمة، ناشطة في نقل، تخزين وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة نوع كوكايين.

أين تم إستغلال معلومة متحصل عليها بخصوص محاولة أفراد هاته الشبكة القيام بإدخال وتمرير كمية معتبرة من مادة الكوكاكين إلى إقليم ولاية عنابة قادمة من إحدى الولايات المجاورة.

سلسلة التحريات الدقيقة والمكثفة التي قام بها مستخدمي المصلحة، كشفت عن هوية مشتبه فيهما. أحدهما محل أمر بالقبض ومنع من مغادرة التراب الوطني من أجل “المتاجرة بالأقراص المهلوسة،تكوين جمعية أشرار،تبييض الأموال، والتهريب”.

وتمت الإطاحة بالمشتبه فيهما بتفعيل وإقحام عنصري الرصد والإستعلام واستغلال الثنائي السينوتقني المتخصص. أين تم تحديد مكان تواجدهما بدقة، ليتم توقيفهما وتفتيشهما تفتيشا دقيقا. أسفر عن العثور بحوزتهما على مخدرات صلبة كوكايين.

مكنت العملية من حجز 500 غرام من المخدرات الصلبة نوع كوكايين، ميزان إلكتروني، مبلغ مالي قدره 30000 دج. كما مكنت التحريات من توقيف مشتبه فيه ثالث.

فور الإنتهاء من التحقيق، سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، من أجل جناية التهريب على درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية. القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة، الشراء قصد البيع، التخزين وتوزيع المؤثرات العقلية “مخدرات صلبة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور