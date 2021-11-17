عنابة: تفكيك شبكة اجرامية مختصة في السطو على المنازل

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار في عنابة، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل والاعتداء على المواطنين.

وتتكون الشبكة من 8 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 18 و30 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدمت بها أحد الضحايا عن تعرض منزلها الكائن بقرية مرزوق للسرقة من طرف أحد الأشخاص مستغلين غيابها عن المنزل.

لتقوم على الفور عناصر فرقة سيدي عمار بفتح تحقيق وتفعيل عنصر الاستعلام. وهو ما أفضى اإى توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم.

وبعد استغلال المعلومات وتعميق التحقيقات تم تحديد هوية باقي أعضاء الشبكة وتوقيفهم.

واستكمالا لمجريات التحقيق تبين أن أعضاء الشبكة قاموا بالاعتداء على عدد من المواطنين داخل منازلهم.

كما قاموا بالاستلاء على ممتلكاتهم “انابيب نحاسية، مبالغ مالية، مصوغات ذهبية، آلات حفر وغيرها”.

بالإضافة إلى الإستيلاء على ممتلكات الدولة “إبتدائية بوخروبة خميسي، مقر بريد بقرية مرزوق عمار بلدية سيدي عمار”.

ومواصلة للاجراءات تبين أن أفراد العصابة متورطين في قضايا سرقة بسيدي عمار.

كما اعتدى المتهمون، على أكثر من 11 ضحية متعلقة بالسرقة والسطو على المنازل.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.

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