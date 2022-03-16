عنابة: تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المواشي وتوقف 5 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالتريعات من معالجة قضية تتعلق بسرقة المواشي. وكذا حيازة سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي راح ضحيتها المسمى ( ع ا ع ).

وتدخل العملية في إطار مكافحة ظاهرة سرقة المواشي على مستوى اقليم المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة. أين أسفرت العملية عن توقيف 5 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 31 و 35 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

وقائع القضية تعود الى تقدم الضحية الى مقر الفرقة الاقليمية من اجل رفع شكوى. لتعرضه لمحاولته سرقة ماشيته من اسطبله الكائن بقرية عميرات مسعود من طرف مجهولين.

فور تلقي أفراد الفرقة البلاغ تم تشكيل دورية إلى عين المكان على اثرها تم توقيف أحد المشتبه فيهم. وهو بصدد سرقة المواشي. وبعد تفتيشه تم العثور على سكين كبير الحجم ليتم توقيفه واقتياده من أجل مواصلة التحقيق.

وبعد البحث و التحري في حيثيات القضية تم تحديد هوية باقي المشتبه فيهم. أين تم توقيفهم واقتيادهم الى مقر الفرقة.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.

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تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بالولجة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة المواشي، عبر إقليم ولاية غليزان و الولايات المجاورة لها.

وفي هذا السياق، تم توقيف خمسة أشخاص متورطون في القضية، بالإضافة إلى حجز مركبتين تستعملان في نقل هذه الماشية المسروقة.

هذا و بالنسبة للمتورطين في القضية، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من إجراءات التحقيق.

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