عنابة.. تفكيك شبكة تسطو على المصانع

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكاليتوسة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة. متورطة في قضية السرقة والسطو على مصنع خاص بانتاج القوالب الإسمنتية. متواجد بالمنطقة الصناعية بالكاليتوسة بلدية برحال .

وحسب بيان الدرك الوطني، فإنه تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة. وتنشيط عنصر الإستعلام وتكثيف البحث والتحري، تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان ترددهم. ليتم وضع خطة محكمة مكنت من رصد المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وبعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تمديد الاختصاص إلى بعض الولايات المجاورة.

وأسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، حجز مركبتين مستعملتين في الجريمة. مبلغ مالي معتبر بالعملتين الوطنية والأجنبية يقدر بأزيد من مليار و200 سنتيم و 1020 أورو من عائدات بيع المسروقات. هواتف نقالة، بالإضافة إلى حجز عدة وسائل مستعملة في الجريمة من بينها أسلحة بيضاء.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، من أجل تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية. السرقة المقترنة بظروف التعدد، التسلق والكسر واستحضار مركبة.