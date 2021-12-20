عنابة: تفكيك شبكة جهوية مختصة في “الحرقة” وتوقيف 7 أشخاص

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة، من تفكيك شبكة جهوية مختصة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مع توقيف 7 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة. لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر إقليم الإختصاص. وبناء على معلومات واردة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة مفادها وجود تحضير وتخطيط من شبكة إجرامية تنشط بولاية عنابة في تنظيم رحلات عبر البحر للهجرة إلى الضفة المقابلة بطريقة غير شرعية. إنطلاقا من شواطئ ولاية عنابة.

كما تم على إثر المعلومات تنشيط عنصر الإستعلامات ووضع خطة محكمة. مكنت من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من سبعة أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 24 و 40 سنة ينحدرون من ولايتي قالمة وعنابة. مع حجز قاربين ومحركين ومركبتين ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. بالإضافة إلى معدات وتجهيزات أخرى تستخدم في العملية.

هذا و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل إرتكابهم جناية تهريب المهاجرين غير شرعيين عن طريق البحر.

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عنابة: الدرك يوقف 17 شخصا مشتبه إرتكابهم عدة جرائم

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية عنابة في عدة عمليات متفرقة خلال هذا الأسبوع من توقيف 17 شخصا متورطا في حيازة كميات من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج والإعتداء على المواطنين. وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الأمن والسكينة العموميين. كما تتراوح أعمار الموقوفين مابين 19 و 34 سنة ينحدرون من ولاية عنابة. كما أسفرت العمليات عن توقيف 17 شخصا وحجز 30 قرص مهلوس من مختلف الأنواع (بريقابالين، ريفوتريل). بالإضافة كذلك إلى كمية من الكيف المعالج تقدر بأكثر من 150 غرام وأكثر من 200 وحدة من المشروبات الكحولية. بالإضافة كذلك إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء موجهة للإعتداءات على الأشخاص. ليتم إنجاز ملفات قضائية وتقديم الموقوفين أمام الجهات المختصة قضائيا.

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