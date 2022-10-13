عنابة: تفكيك شبكة مختصة في النصب والإحتيال عبر الفيسبوك

نجحت قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي سيدي سالم بأمن دائرة البوني، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال باستعمال منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

العملية مكنت من توقيف شخصين، تتراوح أعمارهما ما بين 27 و 32 سنة، مشتبه فيهما في قضية جنحة النصب ، جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية ، جنحة انتحال صفة، حيث نجحت المصلحة في استرجاع مولدين كهربائيين ، استرجاع سيارة سياحية يستعملها المشتبه فيهما في التنقل للإيقاع بضحاياهم، كما تم استرجاع جهاز كمبيوتر محمول يستعمل في نسخ وثائق مصرفية مزورة لإيهام الضحايا بأنهما قاما بصب مستحقات هذه المولدات الكهربائية في حسابهم الخاص، استرجاع 03 هواتف نقالة ، مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم .

للإشارة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.