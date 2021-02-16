عنابة: تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات

نجحت أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية لترويج المخدرات.

الشبكة متكونة من شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 30 و40 سنة، يمتد نشاطها إلى العديد من ولايات الوطن.

وأسفرت التحريات من حجز كمية من المخدرات تقدر بـ 9.355 كلغ من رانتج القنب الهندي.

كما تم خلال العملية ضبط مركبة سياحية تستعمل في نقل المخدرات إضافة إلى هواتف نقالة.

للإشارة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.