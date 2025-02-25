عنابة.. تفكيك عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت شرطة عنابة ممثلة في الأمن الحضري التاسع وفرقة البحث والتدخل، وفقا لعمل تنسيقي محكم، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء أثارت الرعب وسط المواطنين.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع المنصرم. على إثر وقوع شجار بالأسلحة البيضاء، بقطاع اختصاص الأمن الحضري التاسع.

إذ تمكنت قوات الشرطة من توقيف 5 أشخاص، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام. إضافة إلى سيارة سياحية تستعمل وسيلةَ نقلٍ لأفراد العصابة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتاريخ أمس (24-02-2025)، عن قضية تكوين عصابة أحياء لغرض ارتكاب فعل أو عدة أفعال مع خلق جو من انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية، أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها. المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء. حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي. تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء.