عنابة : تكريم حفظة القرآن الكريم إحتفالا بالمولد النبوي بمسجد خديجة ام المؤمنين

كرم مساء اليوم الثلاثاء، مسجد خديجة أم المؤمنين بحي بوحمرة في ولاية عنابة، العشرات من حفظة القرآن الكريم، والأطفال الذين أتموا حفظ أجزاء من القرآن الكريم، إحتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وقد تخلل الأمسية تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أداها كل من الشيخ والمقرئ العربي جديدي، وأيضا المقرئ أحمد بن عميرة، والمقرئ اسماعيل جديدي.

فيما قدم الشيخ بن عبد الكريم كلمة حول فضائل وسيرة الرسول الأعظم والشيخ حمزة حناشي كلمة حول فضائل القرآن الكريم في حياتنا اليومية.

وذكر جمال عمي مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية عنابة ل”النهار” أنه تم برمجة العديد من الأنشطة الدينية إحياء لمولد خير البرية، عبر كافة مساجد الولاية.

على غرار الأمسيات القرآنية ودروس السيرة النبوية، والأنشطة التكريمية لفائدة حفظة القرآن ونجباء المدارس القرآنية.