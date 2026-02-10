عنابة: تواصل حملة تنظيف أحياء عدل تحسبا لرمضان

تتواصل، حملة تنظيف الأحياء، التي أطلقتها مؤسسة عدل للتسيير العقاري بتعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة، والتهيئة العمرانية. والعينة من ولاية عنابة بالضبط من حي 873 مسكن عدل ذراع الريش.

وتأتي العملية في إطار تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. حيث أشرفت جاست ايمو على انطلاق الحملة الوطنية للتنظيف، والتي مست عدة أحياء سكنية. عبر مختلف أحياء البيع بالإيجار عدل عبر كامل التراب الوطني.

وقد أعطيت إشارة انطلاق الحملة من القطب الحضري سيدي عبد الله، لتتواصل لمدة أسبوع كامل. حيث تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان حسن سير الأشغال. بما في ذلك تنظيف الأحياء والأجزاء المشتركة.

وتندرج هذه الحملة في إطار التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الفضيل. بهدف توفير محيط سكني نظيف ومنظم يليق بسكان أحياء عدل خلال هذا الشهر المبارك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور