عنابة: توجيه 70 إعذارا للمستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم

ترأس والي عنابة، اليوم الأحد، إجتماع عمل خصص لتقييم ومتابعة وضعية قطاع الإستثمار بالولاية.

ويأتي الاجتماع إستكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدها مع المستثمرين والتي تهدف لإيجاد الحلول المناسبة و حظر للعراقيل التي تواجه المستثمرين بولاية عنابة.

حيث قدم مدير الصناعة والمناجم عرضا مفصلا حول المناطق الصناعية و مناطق النشاطات التجارية بولاية عنابة كالمنطقة الصناعية عين الصيد بعين الباردة ومنطقة جسر بوشي بالحجار وسيدي سالم ومنطقة النشاطات التجارية مجاز لغسول، التريعات 1و2 و ذراع الريش وغيرها.

وكشف مدير أملاك الدولة على عدد من المشاريع الصناعية التي تم الموافقة عليها، حيث قدرت بـ 290 مشروع و 10مشاريع لم تتجسد في الميدان.

كما تم توجيه 70 إعذارا للمستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم واقعيا.

وتم إستعراض بعض العوائق والعقبات التي تقف كحاجز أمام الإستثمار المحلي والمشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون، كعدم الربط بمختلف الشبكات الضرورية كالكهرباء و الغاز والماء، إضافة إلى العراقيل الإدارية.

وشدد الوالي خلال مداخلته على العمل بحزم من أجل إزالة هذه العوائق والحواجز التي تقف أمام سبل إنعاش الإستثمار المحلي، وتخفيف الإجراءات الإدارية والضريبية والجمركية، وتقديم إقتراحات لتشجيع و تحفيز المتعاملين الإقتصاديين والمستثمرين للدفع بوتيرة التنمية بالولاية.