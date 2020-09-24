عنابة: توزيع مقررات الإستفادة لمكتتبي حصة 252 سكن “عدل”

أشرف والي ولاية عنابة صبيحة اليوم على عملية توزيع قرارات الإستفادة لمكتتبين من حصة 252 سكن بصيغة “عدل 2”.

وهذا من مجموع 837 مسكن في إطار برنامج البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ذراع الريش.

وأكد المدير الجهوي لوكالة “عدل”، أن الزيارة الأخيرة للمدير العام أتت بثمارها من خلال إتخاذ قرارات صارمة في حق الشركات المتقاعسة.

وأشار إلى، أنه تم منح صفقة إنجاز حصة 1026 وحدة سكنية بذراع الريش لمؤسسة اطلس للشروع في عودة انطلاق المشروع.

وكشف المدير الجهوي، أنه سيكون هناك توزيع سكنات أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتم على هامش توزيع حصة 252 سكن، توزيع 13محل تجاري لفائدة الشباب أصحاب المشاريع من اصل 430 مستفيد.