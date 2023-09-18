عنابة.. توسيع شبكة توزيع الحليب المدعم عبر جميع البلديات 

أعلنت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، عن توسيع شبكة توزيع الحليب المدعم عبر جميع التجمعات السكنية ببلديات الولاية.

وذلك لتسويق الحصة الاضافية المقررة من والي الولاية لتمكينهم من اقتناء هذه المادة من نقاط البيع ومحلات التجزئة القريبة من مقرات السكن.

وأضاف ذات البيان، ان فرق الرقابة مجندة ميدانيا لمرافقة عملية التوزيع انطلاقا من وحدات الانتاج ووصولا الى محلات البيع.

وتأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات والي عنابةـ المنبثقة عن الاجتماع المنعقد يوم 12 سبتمر الفارط والمتعلق بالأمن الغذائي وضمان تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

والمتضمنة ضخ حصة اضافية من الحليب المدعم “حليب الأكياس” و المقدرة بـ 50 الف لتر يوميا عبر شبكة التوزيع.