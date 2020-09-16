عنابة.. توقيف أزيد من 400 مشتبه فيه في قضايا مختلفة

قامت مختلف مصالح أمن عنابة، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 9 سبتمبر الجاري، بـ661 عملية شرطية، أفضت إلى توقيف 412 شخصا.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، تم توقيف في هذه العمليات 63 شخص من أجل حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

بالإضافة إلى توقيف 118 شخصا من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، و77 شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية.

وكذا توقيف 154 شخص متورطين في جرائم مختلفة.

وفي المجموع، تم توقيف 412 شخصا مشتبه فيه في القضايا السالفة الذكر، خلال نفس الفترة.

وحسب ذات البيان، فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.

وأكدت ذات المصلحة الأمنية، أن عملياتها الشرطية متواصلة، من أجل محاربة الجريمة وردع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامة ممتلكاته.