عنابة: توقيف إمرأة وإسترجاع كمية معتبرة من المجوهرات وأزيد من 440 مليون سنتيم 

تمكنت قوات الشرطة للامن الحضري السابع من توقيف امرأة مشتبه فيها في قضية السرقة من داخل منزل.

حيثيات القضية تعود الى شكوى تلقتها مصالح الامن الحضري السابع مفادها السرقة من داخل منزل، كائن بقطاع الاختصاص.

على اثر ذلك باشرت ذات المصلحة تحرياتها، حيث بفضل احترافية قوات الشرطة تمكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيها ويتعلق الأمر بإمرأة تبلغ من العمر 38 سنة،مع استرجاع كمية معتبرة من المجوهرات مبلغ مالي من العملة الوطنية يفوق 440 مليون سنتيم إضافة الى أثاث وأجهزة كهرومنزلية تم اقتناؤها من العائدات الاجرامية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتاريخ الأمس عن قضية السرقة و تبييض الاموال.