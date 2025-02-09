عنابة.. توقيف إمرأة وحجز أزيد من 760 حبة إكستازي

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRIلأمن ولاية عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف إمراة تبلغ من العمر 55 سنة، مشتبه فيها في قضية ترويج المخدرات الصلبة.

وحسب بيان المصالح ذاتها العملية مكنت من حجز 763 قرص من المخدرات الصلبة الإكستازي”، وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيها، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية حيازة وتخزين وعرض ووضع مخدرات صلبة بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.