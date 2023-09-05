عنابة.. توقيف امرأتين تمارسان الشعودة والسحر

في إطار مكافحة ظاهرة السحر و الشعودة بشتى أنواعها على مستوى اقليم المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة. وعلى إثر معلومات واردة لمستخدمي مركز الدرك الوطني بالخروبة. مفادها وجود منزل بحي شاطئ الخروبة بلدية عنابة ملك للمسماة “ب.خ” تستغله ابنتها في أعمال الشعودة والسحر على الفور.

تم تشكيل دورية بقيادة نائب قائد الكتيبة أين تنقل أفراد الدرك الوطني إلى المنزل. وبعد تفتيشه تم العثور على طلامس صور لاشخاص من بينهم صورة “مراسل صحفي” بأحد القنوات الاعلامية وجداول غير مفهومة ، مصحف شريف مدنس، ملابس داخلية نسائية ، أحذية بالإضافة محجوزات اخرى تمثلت في 7 سكاكين قارورة مسيلة للدموع و مبلغ مالي من عائدات الشعوذة تقدر بحوالي 127000 دج أين تم على الفور توقيف الاختين و اقتيادهما الى مركز الدرك الوطني لمواصلة التحقيق على أن يتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية.