 عنابة.. توقيف بارون مخدرات وحجز أكثر من 4 كلغ كيف 

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بعنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بمروّج “راتنج القنب الهندي”.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلوماتمفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات في أوساط الشباب.

وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر المصلحة التحريات تحت إشراف النيابة المختصة، وتمكنت من توقيف المشتبه في حدود الساعة الثالثة صباحا، على مستوى أحد الأحياء التابعة لدائرة البوني.

العملية مكنت من حجز 4.6 كيلوغرامات من المخدرات (راتنج القنب الهندي). وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى سلسلة وسوار من المعدن الأصفر.

تم تقديم المشتبه فيه، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع ووضع للبيع وحيازة وعرض وتخزين وتوزيع المخدرات. في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.