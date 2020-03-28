عنابة: توقيف بيع السميد بنقاط البيع المباشرة وتحويلها إلى المحلات التجارية

أكد مدير التجارة لولاية عنابة رابح بلحوت للنهار ان قرار غلق نقاط البيع المباشر جاء نتيجة الطوابير الطويلة المتزايدة عبر مختلف نقاط البيع السبعة 7 التي خصصتها مديرية التجارة.

وهذ من أجل تسهيل عملية إقتناء مادة السميد التي تعرف طلب كبير منذ بداية الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد .

بالمقابل هذه الطوابير أصبحت يشكل خطراً على صحة المواطنين بسبب التجمعات التي تشهدها مختلف نقاط البيع السبعة المخصصة للبيع للمباشر للمستهلك.

المار الذي دفع بالسلطات المحلية إلى غلق نقاط البيع المباشر من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا.

قرار توقيف البيع المباشر في المطاحن الذي خلق طوابير طويلة واصبح يهدد صحة المواطنين، قابله إجراء يقضي بتحويل عملية البيع إلى المحلات التجارية.

وكذا المساحات التجارية الكبرى سواء لتجار الجمله أوالتجزئة عبر إقليم ولاية عنابة شرط أن تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب برنامج تسطره مديرية التجارة لضمان توفير مادة السميد للجميع .