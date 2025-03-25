عنابة.. توقيف سائق قام بمناورة خطيرة عبر الطريق الساحلي

استنادًا إلى مقاطع فيديو رصدتها خلية اليقظة المرورية بمركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني، وتداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي. يظهر المقطع الأول قيام أحد مستعملي الطريق بمناورات خطيرة على متن مركبة سياحية بالطريق الساحلي في عنابة. فيما يظهر المقطع الثاني المركبة مرفقة بتعليق مسيء لإحدى الهيئات النظامية.

على الفور، باشرت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة عملها على القضية. وباستعمال الوسائل التقنية، تعرفت على المركبة وحددت هوية السائق ومرافقه.

وأوقفت المصالح ذاتها المعنيَّين واتخذت ضدهما الإجراءات القانونية. وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية، من أجل جنحة إهانة هيئة نظامية، جنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية للخطر بانتهاكهم المتعمد والبين لواجب من واجبات الإحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.