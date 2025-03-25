عنابة.. توقيف سائق قام بمناورة خطيرة عبر الطريق الساحلي
بقلم هشام قاسمي
على الفور، باشرت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة عملها على القضية. وباستعمال الوسائل التقنية، تعرفت على المركبة وحددت هوية السائق ومرافقه.
وأوقفت المصالح ذاتها المعنيَّين واتخذت ضدهما الإجراءات القانونية. وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية، من أجل جنحة إهانة هيئة نظامية، جنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية للخطر بانتهاكهم المتعمد والبين لواجب من واجبات الإحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.
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