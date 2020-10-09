عنابة: توقيف شخصين أبلغا عن جريمة وهمية

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني، في عنابة، من توقيف شخصين، مشتبه فيهما بقضية التبليغ عن جريمة وهمية بعلم عدم وقوعها.

وحسب بيان أمن دائرة البوني في عنابة، فقد حاول الموقوفين البالغان يبلغان 25 و28 سنة، إيهام الضبطية القضائية لتعرضهما للسرقة.

وقال الموقوفان لأمن دائرة البوني بعنابة إنهما تعرضا للسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة قارورة غاز مسيل للدموع لمبلغ مالي معتبر.

وتمكنت قوات أمن دائرة البوني في عنابة من كشف خيوط القضية، كما تمكنت من حجز سلاحين أبيضين بحوزتهما، وأقراص مهلوسة.

وأنجزت الشرطة في حقهما 4 ملفات قضائية، الأولى تتعلق بالتبليغ عن جريمة وهمية، حمل سلاح أبيض محظور، حيازة المؤثرات العقلية.