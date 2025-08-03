عنابة: توقيف شخصين بتهمة حيازة أجهزة حساسة!

تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة البوني في عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين، مشتبه فيهما في قضية حيازة أجهزة حساسة دون رخصة.

وحسب بيان لأمن ولاية عنابة، تم توقيف المتهمين واللذان يبلغان من العمر 49 و55 سنة، وحجز طائرتي درون أجنبية الصنع.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية حيازة أجهزة حساسة “طائرتي درون أجنبية الصنع”، دون رخصة.