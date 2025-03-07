عنابة: توقيف شخصين وحجز أزيد من 2800 قرص مهلوس بالبوني

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالبوني، ولاية عنابة، من حجز 2885 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ.

العملية تمت بناءً على معلومات وردت إلى المصالح ذاتها بخصوص محاولة إدخال وتمرير كمية من الأقراص المهلوسة باستعمال سيارة سياحية.

وبعد تكثيف البحث والتحري وتفعيل عنصر الاستعلام. تم وضع تشكيل أمني محكم، مكّن من رصد المركبة المشتبه فيها وتتبّعها، ليتم توقيفها على مستوى إحدى نقاط المراقبة.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 2885 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة ومموّهة داخل المركبة.

كما مكّنت العملية من حجز المركبة المستعملة في الجريمة. توقيف شخصين مشتبه فيهما سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية. فيما لا يزال مشتبه فيه ثالث متورط في القضية تم تحديد هويته في حالة فرار.