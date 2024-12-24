عنابة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 50 كلغ مخدرات وقرابة مليار سنتيم

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة، مع ضبط أزيد من نصف قنطار من المخدرات.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات بشتى أنواعها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما يتراوح عمراهما بين 37 و54 سنة، من بينهم مسبوق قضائيا.

ومكّنت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن ضبط 52.8 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي. بالإضافة إلى 115 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين).

كما تم ضبط قرابة 1 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية. و3 سيارات سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية جناية استيراد وشحن وحيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مخدرات (راتنج القلب الهندي). والمخدرات الصلبة (الكوكايين) بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تبييض الأموال.