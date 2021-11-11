عنابة..توقيف شخصين وحجز أكثر من 9000 قرص مهلوس

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق، حدا لشبكة إجرامية منظمة متكونة من شخصين.

أين تقوم بالإتجار بالمؤثرات العقلية تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن.

وأسفرت العملية عن حجز ما يفوق 9000 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، وهاتفين نقالين وسيارة سياحية.

ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.