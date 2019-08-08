عنابة : توقيف شخصين وحجز قرابة 2 كلغ من القنب الهندي

أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة شخصين مشتبه فيهما مسبوقين قضائيا في مجال ترويج المخدرات.

وحسب ذات المصالح تتراوح أعمارهما ما بين 31 و44 سنة، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي يقدر وزنها بــــ 01 كلغ و840 غرام.

وكذا مبلغ مالي يقدر 53 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

إضافة إلى استرجاع دراجة نارية كان يستعملها المشتبه فيهما في ترويج السموم.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

أين صدر في حقهما أمر إيداع الحبس عن قضية حيازة ، تخزين و ترويج المخدرات بطريقة غير مشروعة.