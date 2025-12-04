عنابة .. توقيف شخصين وحجز قرابة 7500 قرص مهلوس

أطاحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات - عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مع حجز قرابة 7500 قرص مهلوس.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تعود حيثيات القضية إلى معلومات مفادها وجود نشاط لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

ومكّنت التحريات من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و40 سنة أحدهما من ذوي السوابق القضائية. مع حجز 7483 قرصًا مهلوسًا، هاتفين تقالين ومركبة سياحية تستعمل في نقل المؤثرات العقلية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال. عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة بشراء قصد البيع وحيازة ونقل وتخزين ووضع للبيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وقضية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العامة.