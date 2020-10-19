عنابة.. توقيف شخصين وحجز مخدرات و13 كلغ من مادة المرجان

تمكنت مصالح أمن عنابة، من توقيف شخصين، مشتبه فيهما في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع باستحضار مركبة.

وينحدر المشتبه فيهما، واللذان يبلغان من العمر 23 و24 سنة، من ولاية مجاورة.

أين أسفرت العملية، عن حجز حوالي 13 كلغ من مادة المرجان الأحمر الخام و140 غرام قنب هندي و800 قرص مهلوس من نوع اكستازي، وبريڨابالين.

بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية من عائدات الترويج، وسيارة من نوع كليو كومبيس.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما، أمام العدالة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.