عنابة: توقيف شخصين وحجز 1314 قرص مهلوس بسيدي عمار

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي عمار، بعنابة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و 34 سنة. مشتبه فيهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض المتاجرة.

كما تمكنت ذات الفرقة من حجز 1314 قرص مهلوس و مبلغ مالي من عائدات الترويج. أين تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية حيازة و تخزين و الحصول على المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. لغرض البيع عن طريق التهريب بإستعمال مركبة.