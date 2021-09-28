عنابة.. توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية بمشروع انجاز 1900 مسكن عدل القنطرة
مواصلة للمجهودات المبذولة للحد من الجريمة بشتى أنواعها تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار من توقيف شخصين و استرجاع انابيب نحاسية تقدر بحوالي 6٫5 كلغ و ذلك بعد سرقتها من داخل أحد العمارات الجاهزة بمشروع 1900 مسكن عدل بحي مرزوق عمار بلدية سيدي عمار و المكلفة بانجازها الشركة التركية اوزكا .
على أثر ذلك تم مباشرة التحريات لتحديد هوية الفاعلين و وضع خطة للاطاحة بهم من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار أين افضت عملية البحث و التحري لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و 25 سنة ينحدران من ولاية عنابة أين تم توقيف المشتبه فيهما داخل العمارة و بحوزتهما كمية من القطع النحاسية يقدر وزنها ب 6٫5 كلغ ، المعنيان تم توقيفهما و اقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق .
بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضائيا.