عنابة.. توقيف شخص وحجز قرابة 30 الف قرص مهلوس 

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بعنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية.

والتي يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن، مع توقيف المشتبه الرئيسي فيها، وحجز 29805 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين 300 ملغ.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة ، عن قضية جناية حيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مؤثرات عقلية بريغابلين 300 ملغ بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.