عنابة.. توقيف شخص وحجز 5300 قرص مهلوس

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص مسبوق قضائيا. يبلغ من العمر 38 سنة، وحجز 5366 قرصاً من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمصلحة الأمنية ذاتها، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة بتاريخ اليوم.

وتوبع المتهم بجنحة القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة والعرض والبيع والوضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتحضير والتوزيع والتسليم بأي صفة كانت للمؤثرات العقلية. وجنحة حيازة بضاعة محظورة، وجنحة التهريب.