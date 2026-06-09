عنابة: توقيف عصابة أحياء أثارت الرعب وسط المواطنين

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس عشر، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء أثارت الرعب وسط المواطنين.

حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم على إثر رصد كاميرات الحماية التابعة لأمن ولاية عنابة لشجار بالأسلحة البيضاء. بقطاع اختصاص الأمن الحضري الخامس عشر، على الفور تدخلت قوات الشرطة. أين تمكنت من توقيف 3 أشخاص، ضمن العصابة. مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. عن قضية الاشتراك في مشاجرة بين عصابات الأحياء المؤدي إلى الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء محظورة. وقضية التحطيم العمدي لملك الغير.

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