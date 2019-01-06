عنابة.. توقيف عصابة سرقة كوابل الانترنت

أوقفت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس 4 أشخاص متهمين في سرقة كوابل أنترنت.

المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 سنة متابعون بتهمة السرقة بالتعدد بظرف الليل باستخدام مركبة ذات محرك.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم، حيث صدر في حقهم امر ايداع.

بدورها تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة حجار من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 33 سنة، من أجل قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة.

إضافة إلى حمل سلاح ابيض محظور، حيث تم حجز 46 قرص مهلوس، قطعة من المخدرات و مبلغ مالي من عائدات الترويج.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للازمة في حقه.