عنابة: توقيف مروّج المخدرات وسط الأحياء الشعبية

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بولاية عنابة من توقيف مروّج المخدرات وسط الأحياء الشعبية.

العملية جاءت في إطار محاربة آفة المخدرات و المؤثرات العقلية، أين تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخامس بحر هذا الأسبوع من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 55سنة. مشتبه فيه في ترويج المخدرات وسط الأحياء الشعبية ، مع حجز 646.5 غرام من المخدرات. أسلحة بيضاء محظورة و مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. عن قضية حيازة و تخزين و عرض المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة مع العود .