عنابة: توقيف مروّج المخدرات وسط الأحياء الشعبية
بقلم عبد الناصر قلال
تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بولاية عنابة من توقيف مروّج المخدرات وسط الأحياء الشعبية.
العملية جاءت في إطار محاربة آفة المخدرات و المؤثرات العقلية، أين تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخامس بحر هذا الأسبوع من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 55سنة. مشتبه فيه في ترويج المخدرات وسط الأحياء الشعبية ، مع حجز 646.5 غرام من المخدرات. أسلحة بيضاء محظورة و مبلغ مالي من عائدات الترويج.
وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. عن قضية حيازة و تخزين و عرض المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة مع العود .
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