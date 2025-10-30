عنابة.. توقيف مروّج وحجز أزيد من 1300 قرص مهلوس بسيدي سالم 

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني، ممثلة في الأمن الحضري الخارجي سيدي سالم، من الإطاحة بمروّج مؤثرات عقلية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تعود حيثيات القضية إلى معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

ومكنت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 33 سنة. مع حجر 1350 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي من عائدات الترويح يقدر بـ56 مليون سنتيم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.