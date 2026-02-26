عنابة.. توقيف مروّج وحجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية عنابة، من شل نشاط مروّج مخدرات ومؤثرات عقلية، وسط العديد من أحياء عنابة.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط العديد من الأحياء.

إثر ذلك، وتحت إشراف النيابة المختصة، قامت الفرقة بوضع خطة محكمة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. كما عثر بفناء مسكنه على 3 كلاب شرسة، مع ضبط 188 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع، و6 قارورات بها سائل مخدر، وأسلحة بيضاء محظورة، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.