عنابة: توقيف مزور و مقلد أختام الدولة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة مشتبه فيه في قضية تقليد أختام الدولة و التزوير. و إستعمال المزور في وثائق إدارية و محررات رسمية مع حجز أختام مقلدة. أدوات و معدات تستعمل في عمليات التزوير. 03 أجهزة كمبيوتر محمولة و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية

العملية جاءت في إطار تواصل المصالح العملياتية لأمن ولاية عنابة. تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية. حيث وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيه بتاريخ الامس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

وتوبع المتهم في قضية تقليد أختام الدولة و إستعمال الختم المقلد صنع أختام بدون إذن كتابي من ممثليها و إستعمالها ضارا و الحصول عليها بغير وجه حق. إستعمال مطبوعات تتشابه في حجمها و لونها و عباراتها و شكل طباعتها مع الأوراق المعنوية و المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة و الإدارات العمومية و جهات القضاء. و التي من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا لدى الجمهور. بالإضافة كذلك إلى حيازة و تقليد و تزوير رخص و شهادات و كتابات و جوازات سفر و وثائق تصدرها الإدارات العمومية