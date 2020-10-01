عنابة: توقيف مسبوق قضائيا وحجز 178 قرص مهلوس

نجح الأمن الحضري الثاني لأمن ولاية عنابة بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل في توقيف مسبوق قضائيا.

ويواجه المشتبه فيه تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الترويج، مع حجز 178 قرص مهلوس 18 قارورة سائل مخدر.

كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج وسلاح أبيض محظور.

قامت فرقة الأمن العمومي لأمن دائرة البوني من 1 سبتمبر الى 30 سبتمبر بـ 27 عملية محاربة للتجارة غير الشرعية.

كما تم تسجيل 19 مخالفة بخصوص نقل الأشخاص بدون رخصة، تسجيل 08 جنح مرورية، وضع بالحظيرة 22 مركبة.

وأعلن أمن عنابة عن أمن أسحب 49 رخصة سياقة، وتسجيل 11 حادث مرور، أفضى إلى وفاة شخص وجرح 12 آخرين.

كما قامت المصلحة خلال الفترة السالفة الذكر بالعديد من العمليات التحسيسية للوقاية حوادث المرور .