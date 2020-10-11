عنابة: توقيف 11 شخصا من ذوي السوابق القضائية

تمكن الأمن الحضري الثالث في عنابة من توقيف 11 شخصا، من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم مابين20 و37سنة.

يأتي هذا بناء على معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي بوسدرة وماجاورها.

على إثر ذلك، قامت قوات الشرطة للأمن الحضري الثالث بوزعرورة، بعمليات شرطية وفق خطة محكمة ومدروسة.

وتم توقيف 11 شخصا من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم مابين20 و37سنة، من بينهم شخصين محل بحث من طرف المصلحة.

ويشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار، في شكل عصابة حي، من أجل الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة.

ويتابع الموقوفون بجنحة حيازة أسلحة بيضاء محظورة، لاستعمالها في أعمال تخلق جو انعدام الأمن.

وتم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، تقدر بـ 714 قرص مهلوس، 21 غرام من القنب الهندي، بندقيتي صيد بحري.

بالإضافة إلى حجز 9 أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف والأحجام ممثلة في سكاكين وخناجر وسيوف، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.