عنابة.. توقيف 13 شخصا لتورطهم في قضايا مختلفة نهاية الأسبوع

قامت قوات الشرطة للأمن الحضري العاشر في عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدة عمليات شرطية بقطاع الإختصاص.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الأحد، أسفرت هذه العمليات، عن مراقبة 30 شخص و30 مركبة، والعديد من الدراجات النارية.

مما أفضى إلى توقيف 4 أشخاص من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى توقيف شخصين آخرين من أجل السرقة، وتوقيف 6 أشخاص محل بحث.

كما تم توقيف شخص من أجل إستغلال موقف دون رخصة، مع حجز كمية من أقراص المهلوسة و المخدرات.

وأكد البيان، إن مصالح أمن ولاية عنابة، تواصل بنفس العزيمة والقناعة عملياتها الشرطية لمحاربة كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن، وسلامة ممتلكاته.