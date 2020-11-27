عنابة: توقيف 1322 شخص ووضع بالمحشر 171 مركبة خلال أسبوع

قامت مصالح أمن عنابة، خلال الفترة الممتدة من 20 الى 26 نوفمبر، بتوقيف 1322 شخص، لمخالفة تدابير مجابهة وباء كورونا.

وحسب بيان أمن ذات الولاية، فقد تم وضع بالمحشر 171 مركبة و4 دراجات نارية.

ويذكر أنه من بين الأشخاص الموقوفين خلال الفترة السالفة الذكر، 580 شخص محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وقامت مختلف مصالح أمن ولاية عنابة، خلال ذات الفترة، بـ 1218 عملية في هذا المجال.

وحسب أمن ولاية عنابة، اليوم الجمعة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وعليه، جددت مصالح أمن ولاية عنابة دعوتها لكافة المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات.