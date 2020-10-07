عنابة: توقيف 1602 شخص متورط في مختلف القضايا وحجز مخدرات ومهلوسات

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عنابة: توقيف 1602 شخص متورط في مختلف القضايا وحجز مخدرات ومهلوسات
بقلم نسرين محفوف

قامت مختلف مصالح أمن ولاية عنابة خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية، بالعديد من العمليات الشرطية بقطاع الاختصاص بلغت 2023.

وأفضت هذه العمليات الأخيرة إلى توقيف 177 شخص من أجل حيازة أسلحة بيضاء محظورة، وتوقيف 231 شخص محل بحث.

كما تم توقيف 402 شخص من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى توقيف 792 شخص متورطين في جرائم مختلفة.

كما تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، خلال الفترة السالفة الذكر، من حجز أزيد من 949 غ من المخدرات من نوع القنب الهندي.

وتمكنت أيضا من حجز 2480 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، إضافة إلى  870 غرام من مادة المخدرات الصلبة الكوكايين.


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