عنابة.. توقيف 18 شخصا متورطين في قضايا مختلفة وحجز كوكايين ومهلوسات

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثامن في عنابة، خلال 72 ساعة الأخيرة، من توقيف 18 شخصا متورطين في قضايا مختلفة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف 4 أشخاص من أجل حمل أسلحة بيضاء محظورة.

كما تمكنت ذات المصالح، وخلال نفس الفترة، من توقيف 14 شخصا من أجل حيازة المخدرات من نوع القنب الهندي والمخدرات الصلبة من نوع كوكايين، وكذا المؤثرات العقلية.

أين تم حجز 312 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، و2 غرام من مادة الكوكايين وميزان، و183 وحدة من الشماريخ.

وفي ذات السياق، تمكنت ذات المصلحة، من مراقبة 176 مركبة ودراجة نارية، والقضاء على حظيرتين غير شرعيتين، وإنجاز 6 ملفات قضائية بالبيع في الطريق العام.