عنابة: توقيف 2173 شخص ووضع بالمحشر 354 مركبة لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

قامت مصالح أمن ولاية عنابة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 نوفمبر، بتوقيف 2173 شخص.

ووضعت ذات المصالح بالمحشر 354 مركبة و30 دراجات نارية، وهذا لمخالفة القرارات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

للإشارة من بين الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة السالفة الذكر 1018 شخص محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وفي إطار تكثيف النشاطات لتحسيسية الموجهة لفائدة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، قامت مختلف المصالح خلال ذات الفترة بـ 1449 عملية.

وجددت مصالح أمن ولاية عنابة دعوتها لكافة المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات.